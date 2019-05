Μπακς: Μετά από 18 χρόνια σε Τελικούς Ανατολής! (vid)

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησε τους Σέλτικς στο τέταρτο ματς της σειράς, έκανε το 4-1 και προκρίθηκε στους Τελικούς της Ανατολής!

Αυτό, μάλιστα, είχε να συμβεί από το 2001, όταν και πέρασαν ξανά στην τελική φάση της περιφέρειάς τους και αντιμετώπισαν τους Σίξερς.

Βέβαια, τότε, η ομάδα της Φιλαντέλφεια επικράτησε με 4-3 στη σειρά και στη συνέχεια ηττήθηκε στους Τελικούς του ΝΒΑ από τους Λέικερς με 4-1.

The Bucks are going to the Eastern Conference Finals for the first time since 2001!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Μαΐου 2019