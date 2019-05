Τα φετινά playoffs εκτός του Γιάνναρου, θραύση κάνει και ο Καουάι Λέοναρντ ο οποίος οδηγεί από νίκη σε νίκη τους Ράπτορς. Ο ηγέτης των Καναδών προσφέρει και πλούσιο θέαμα όπως έκανε με το συγκεκριμένο κάρφωμα, παίρνοντας παραμάζωμα τους αντιπάλους του στον αγώνα απέναντι στους Σίξερς. Απλά ασταμάτητος...

