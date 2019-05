Το show του Αντετοκούνμπο θύμισε Τζαμπάρ! (pic)

Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς.

Ο Greek Freak είχε 39 πόντους, 16 ριμπαουντ, 4 ασίστ και με αυτόν τον τρόπο στέκεται δίπλα στον τεράστιο Τζαμπάρ.

Ο άρχοντας της ραβέρσας ήταν ο τελευταίος παίκτης των Μπακς στα playoffs με 35+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 4+ ασίστ.

Φοβερά πράγματα ο Γιάννης.

@Giannis_An34 goes off for 39 PTS, 16 REB, 4 AST in the @Bucks Game 4 victory!

The last @Bucks player to record 35+ PTS, 15+ REB and 4+ AST in an #NBAPlayoffs game was @kaj33 (4/30/74 vs. BOS - 36 PTS, 15 REB, 6 AST). pic.twitter.com/8iyZwkEgxl

— NBA.com/Stats (@nbastats) 7 Μαΐου 2019