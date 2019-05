Γκρίζλις: «Τσεκάρουν» τον assistant των Ουόριορς (pic)

Ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ απομακρύνθηκε από τον πάγκο της ομάδας του Μέμφις, αφού δεν κατάφερε να την βάλει στα playoffs του ΝΒΑ.

Οι άνθρωποι των Γκρίζλις αναζητούν τον κατάλληλο προπονητή για να καλύψει το κενό και ανάμεσα στους υποψηφίους ήταν και ο βοηθός του Στιβ Κερ στους Ουόριορς.

Όπως αναφέρουν διάφορα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο Τζάρον Κόλινς πέρασε από συνέντευξη, χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Κόλινς είχε παίξει στο ΝΒΑ από το 2001 μέχρι το 2011 (Τζαζ, Σανς, Κλίπερς, Μπλέιζερς), ενώ πέρυσι πέρασε επίσης από συνέντευξη στους Χοκς, οι οποίοι έδωσαν τελικά τα «ηνία» στον Λόιντ Πιρς.

