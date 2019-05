Στη μία πλευρά ο Εμπίντ έκοψε εντυπωσιακά τον Ιμπάκα και στη συνέχεια ο αιφνιδιασμός που ολοκλήρωσαν οι Σίξερς τελείωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα του Σίμονς.

Δείτε τη θεαματικά φάση των Σίξερς στο Game 4 με τους Ράπτορς...

Embiid blocks a dunk from Ibaka, Simmons gets a dunk. The Sixers needed this sequence pic.twitter.com/sVBdEsXcQd

— Tom West (@TomWestNBA) 5 Μαΐου 2019