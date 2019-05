Ντουράντ: Έγραψε ιστορία με την 46άρα και θύμισε Τζόρνταν-ΛεΜπρόν! (pic & vid)

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD είχε 46 πόντους στο Game 3 με τους Ρόκετς και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία των playoffs που βάζει 45άρα σε 3 ματς μέσα στην ίδια σεζόν!

Οι άλλοι που το έχουν καταφέρει είναι οι Μάικλ Τζόρνταν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άλεν Άιβερσον, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Δεν σταματιέται με τίποτα ο σταρ των Ουόριορς.

