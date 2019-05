ΝΒΑ: Το #GiannisMVP του Νίκολα Μίροτιτς (pic)

Τα «Ελάφια» βρίσκονται δυο νίκες μακριά από την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής έπειτα από το 116-123 επί των Σέλτικς στο TD Garden και ο Μίροτιτς έστειλε μήνυμα στα social media ενόψει της συνέχειας, χαρακτηρίζοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP.

«Αυτή η ομάδα έδειξε τρομερό χαρακτήρα χθες βράδυ... Ας κρατήσουμε το μομέντουμ! #giannismvp»

This group showed some amazing character last night, let’s keep the momentum going! #fearthedeer #giannismvp pic.twitter.com/hhwnbIE6D8

— Nikola Mirotic (@threekola) 4 Μαΐου 2019