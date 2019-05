Πήραν φωτιά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Μπακς.

Τα ελάφια μέτρησαν 17 τρίποντα και έκανε franchise record στα playoffs.

O Mπλέντσο έβαλε το 17ο και έγραψε το ρεκόρ.

17 3PM... a new @Bucks franchise-record for MOST 3PM in a single #NBAPlayoffs game! #FearTheDeer

@NBAonTNT pic.twitter.com/eDYpUr9Tbs

— NBA (@NBA) 1 Μαΐου 2019