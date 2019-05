Ξεκίνησε τις πτήσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak βρήκε τον διάδρομο και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά με το ένα χέρι.

Δείτε τον ηγέτη των Μπακς να απογειώνεται!

He did that with his left hand!! #FearTheDeer pic.twitter.com/mIN6d8Zlb8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Μαΐου 2019