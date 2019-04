Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ανέφερε πως «ο Μπρόγκντον προπονήθηκε καλύτερα και πιο έντονα, αλλά δύσκολα θα παίξει στο Game 2 με τους Σέλτικς. Πάντως σιγά σιγά θυμίζει τον Μάλκολμ που ξέρουμε».

Mike Budenholzer said Malcolm Brogdon practiced “longer and harder” today. He’s still out for Game 2, but Bud says Brogdon is “starting to look like the Malcolm we know.”

— Malika Andrews (@malika_andrews) 29 Απριλίου 2019