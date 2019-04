Havlicek stole the ball! (vids)

Η οικογένεια του ΝΒΑ και των Σέλτικς πενθεί για τον θάνατο του τεράστιου Τζον Χάβλιτσεκ.

Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ νικήθηκε από την πνευμονία και όσα έκανε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη δεν μπορούν να ξεχαστούν.

Από το 1962 ως το 1978 σάρωνε τα πάντα στους Σέλτικς μαζί με τον Ράσελ, παίρνοντας 8 πρωταθλήματα και συμμετέχοντας σε 13 All Star Game. Οι Κέλτες έχουν αποσύρει τη φανέλα του, αλλά σίγουρα αυτό που θα μνημονεύεται για πάντα είναι η περίφημη φάση στους τελικούς Ανατολης του 1965 κόντρα στους Σίξερς.

Ο Χάβλιτσεκ έκλεψε την μπάλα μετά την επαναφορά με το σκορ στο 110-109 και η Βοστώνη πανηγύριζε μια σπουδαία νίκη στο δρόμο για τον τίτλο.

To «Ηavlicek stole the ball» που είχε πει ο εκφωνητής των Σέλτικς, Johnny Most θεωρείται η πιο διάσημη φράση σε περιγραφή στην ιστορία του ΝΒΑ.

Στην καριέρα του πέτυχε 26.395 πόντους σε 16 σεζόν, σε μια εποχή που δεν υπήρχε το τρίποντο.

Είχε 20.8 πόντους μέσο όρο και βρίσκεται στην 45η θέση της λίστας.

Havlicek stole the ball!