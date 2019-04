Ο Τζάρετ Άλεν αρχικά και ο Κάρις ΛεΒέρτ εν συνεχεία κάρφωσαν με εντυπωσιακό τρόπο στο καλάθι των Σίξερς.

Δείτε τις δύο φάσεις που έβγαλαν οι Νετς στην πρώτη περίοδο του Game 3.

Jarrett Allen and Caris LeVert with two early SLAMS!#WeGoHard 20#PhilaUnite 16#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/Fld9KFjkUe

