Πλέον, οι «πολεμιστές» μετρούν μία εκτός έδρας νίκη σε 20 διαδοχικές σειρές στα playoffs, κάτι που αποτελεί και το μεγαλύτερο σερί στο ΝΒΑ!

Οι παίκτες του Στιβ Κερ επικράτησαν με 132-105 στο «Staples Center».

The Warriors have now won a road playoff game in 20 consecutive playoff series, the longest such streak in NBA history.

— Warriors PR (@WarriorsPR) 19 Απριλίου 2019