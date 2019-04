«Πριν τρία χρόνια με τα αδέρφια θέσαμε έναν στόχο, να στεφθούμε πρωταθλητές. Επίσης όμως είχα θέσει και έναν προσωπικό στόχο, να παίξω στο NBA. Σήμερα λοιπόν δηλώνω συμμετοχή στη διαδικασία του ντραφτ» ήταν το μήνυμα του γκαρντ της πρωταθλήτρια ομάδας του φετινούς NCAA.

Beyond blessed. Very excited for this journey. 5 out Thanks to everyone who had a hand in this!!! pic.twitter.com/EBSspocjcj

— Kyle J Guy (@kylejguy5) 16 Απριλίου 2019