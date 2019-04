Δήλωσε συμμετοχή στο draft ο εκπληκτικός Ουίλιαμσον! (pic & vid)

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγάλο αστέρι του NCAA θα παίζει την επόμενη σεζόν στο ΝΒΑ.

O εκπληκτικός Ζάιον Ουίλιαμσον δήλωσε συμμετοχή για το draft της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, εκεί όπου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι το Νο.1 της διαδικασίας.

Ο ηγέτης του Duke πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις με τους Blue Devils με 22.6 πόντους και 8.9 ριμπάουντ ανά ματς.

Το... τέρας της φύσης οδήγησε τα εισιτήρια για το ματς της ομάδας του με το North Carolina να φτάνουν την τιμή του Superbowl.

Ο μοναδικός στο ΝΒΑ που ζυγίζει παραπάνω από τον Ζάιον είναι ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Στο draft έχει δηλώσει συμμετοχή και ο Τζα Μοράντ που λογικά θα είναι στο Νο.2

