Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι αμφισβήτησαν την φετινή πορεία των Πέισερς και οι ίδιοι το εξέλαβαν ως πρόκληση.

Σε λίγες ώρες ξεκινά η σειρά των playoffs κόντρα στους Σέλτικς και μέσω ενός βίντεο θέλησαν να διαδώσουν πως «δεν τα παρατάνε ποτέ».

It's Playoff time. And in Indiana, #GoldDontQuit

( @VicOladipo) pic.twitter.com/WrQcG6h9J1

— Indiana Pacers (@Pacers) 11 Απριλίου 2019