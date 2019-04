Kάρι: Παίρνει ριμπάουντ, περνάει το κέντρο και... βομβαρδίζει (vid)

Ο Κάρι τα κάνει όλα να φαίνονται όλα τόσο εύκολα. Κόντρα στους Κλίπερς, πήρε την μπάλα, κατέβηκε μετά το κέντρο και φρόντισε να στείλει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Βέβαια, ζήτησε και φάουλ αλλά ποιο νοιάζεται. Εξάλλου, οι Κλίπερς, ηττήθηκαν τόσο εύκολα κι ο Κάρι έγινε κι ο πρώτος σκόρερ στα τρίποντα στην ιστορία των playoffs.

"Curry, long distance... BANG!"

30 PTS, 13 REB, 6 AST for Steph through Q3 on #NBAonABC! #NBAPlayoffs #StrengthInNumbers 98#ClipperNation 79 pic.twitter.com/TX4fYwMzzR

— NBA (@NBA) April 14, 2019