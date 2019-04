Γιάννης: Αναδείχθηκε MVP από τους «Starters»! (vid)

Η εκπομπή του NBA TV, Starters μοίρασε τα βραβεία της σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και έτσι επέλεξε και τον MVP.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής έδωσαν το βραβείο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε όρεξη για πλάκα.

«Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Tas Melas που με μισεί. Μου δίνει συνεχώς κίνητρο», ήταν τα λόγια του για τον παρουσιαστή ελληνικής καταγωγής.

Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει και το κανονικό βραβείο MVP στα χέρια του, αφού τη φετινή σεζόν δίνει μια φοβερή μάχη με τον Τζέιμς Χάρντεν.

"First of all, I wanna thanks Tas Melas for hating on me..." --@Giannis_An34 accepting his Startie MVP award.

