Ουέστμπρουκ: Ισοφάρισε τον Τζόνσον, «κυνηγάει» τον Ρόμπερτσον! (pic)

Η κανονική διάρκεια του ΝΒΑ τέλειωσε και οι Θάντερ έκλεισαν με νίκη αυτόν τον κύκλο. Σε ακόμα ένα ματς ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έκανε triple double με 15 πόντους, 17 ασίστ και 11 ριμπάουντ φτάνοντας τα 138 στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας τον Μάτζικ Τζόνσον στην δεύτερη θέση της λίστας, με τα περισσότερα όλων των εποχών. Στην κορυφή βρίσκεται ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 181, ένα ρεκόρ που θα κυνηγήσει τα επόμενα χρόνια ο ηγέτης των Θάντερ.

«Είναι ευλογία», σχολίασε ο Ουέστμπρουκ για το νέο του κατόρθωμα.

Another historic season for Russ.

Westbrook notched his 138th triple-double to end the regular season, tying Magic Johnson for second all-time pic.twitter.com/hxkB8zXVHX

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 Απριλίου 2019