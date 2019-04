ΛεΜπρόν, Πολ και Καρμέλο στο αντίο του Ουέιντ (vid)

Η σημερινή βραδιά είναι επίσης σημαντική, καθώς οι Ντουέιν Ουέιντ και Ντιρκ Νοβίτσκι δίνουν τα τελευταία τους παιχνίδια, βάζοντας τέλος στην σπουδαία τους καριέρα. Ο ηγέτης των Χιτ αγωνίζεται στο Μπρούκλιν κόντρα στους Νετς και δίπλα στον αγαπημένο τους φίλο βρίσκονται θρύλοι του NBA. Συγκεκριμένα στην πρώτη σειρά των θέσεων προκειμένου να βρεθούν στην τελευταία παράσταση του Ουέιντ είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καρμέλο Άντονι και Κρις Πολ με τον ηγέτη των Χιτ να πηγαίνει στο μέρος τους και να τους αγκαλιάζει πριν την έναρξη του αγώνα.

.@CP3, @KingJames & @carmeloanthony all showed up to support @DwyaneWade in his final game! #OneLastDance pic.twitter.com/sDj36Q9JKn

— NBA TV (@NBATV) April 11, 2019