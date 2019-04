Η αναμέτρηση κόντρα στους Νάγκετς θα είναι η προτελευταία για τους Τζαζ στη φετινή regular season.

Οι Μορμόνοι θα αναγκαστούν να παίξουν στο ματς χωρίς τους Ρούμπιο, Νέτο και Κόρβερ.

Αμφίβολος παραμένει ο Ντέρικ Φέιβορς.

Η Γιούτα βρίσκεται στο 49-31 και την 5η θέση της Δύσης.

Derrick Favors (back spasms) is PROBABLE to play tomorrow.

Kyle Korver (right knee soreness), Raul Neto (left ankle soreness) and Ricky Rubio (left quad contusion) remain OUT.

— x - Utah Jazz (@utahjazz) 8 Απριλίου 2019