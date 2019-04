Οι Μπακς έχουν ήδη εξασφαλίσει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs ενώ ο Μάικ Μπουντενχόλζερ τόνισε λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Νετς ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει.

Ο Greek Freak έχει ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα και τέθηκε off.

Coach Bud: Giannis not going to play (left calf soreness) tonight. pic.twitter.com/1wWYje7TTV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 6 Απριλίου 2019