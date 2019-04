Σίξερς: Υπογράφει ο Μονρό (pic & vid)

Ο 28χρονος φόργουορντ - σέντερ με προϋπηρεσία στους Πίστονς (2010-15), τους Μπακς (2015-17), τους Σανς (2017-18), τους Σέλτικς (2018) και τους Ράπτορς (2018-19) θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς που αποδέσμευσαν τον Τζάστιν Πάτον.

Ο Μονρό μετράει 13.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 627 αγώνες στη regular season.

Veteran center Greg Monroe plans to sign with the #76ers tomorrow, a league source tells ESPN. Philadelphia will waive center Justin Patton and Monroe will then sign.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) 3 Απριλίου 2019