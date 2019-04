Νετς - Μπακς: Παίζει ο Γιάννης! (pic)

Επιστρέφει ο Greek Freak μετά την απουσία του στο ματς με τους Χοκς.

Ο ηγέτης των Μπακς θα παίξει στο αποψινό ματς (02:30) κόντρα στους Νετς, κάτι που θα συμβεί και με τον Έρικ Μπλέντσο.

Εκτός θα παραμείνουν οι Ερσάν Ιλιασόβα και Κρις Μίντλετον όπως είπε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ.

O Γιάννης είχε γυρίσει τον δεξί του αστράγαλο στο ματς με τους Κλίπερς και έτσι έχασε το παιχνίδι με την Ατλάντα.

Coach Bud: Giannis and Bledsoe are in tonight. Khris and Ersan are out. #FearTheDeer pic.twitter.com/c8lJcyF1aP

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Απριλίου 2019