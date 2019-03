Χάρντεν: Έβαλε 31 πόντους σ' ένα ημίχρονο! (pic & vid)

Οι Ρόκετς έκλεισαν το ημίχρονο με τους Κινγκς με το σκορ να είναι υπέρ τους (63-60).

Ε, τους μισούς (σχεδόν) πόντους τους έβαλε ο «τρελός» Χάρντεν.

Ο «μούσιας» πήγε στα αποδυτήρια με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!

#TripleDoubleWatch

Harden goes off in the 1st half with 31 PTS, 8 REB & 5 AST! #Rockets pic.twitter.com/J7DRT1BoIP

— NBA (@NBA) March 30, 2019