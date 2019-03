Off για το υπόλοιπο της σεζόν ο Χαρτ (pic)

Θεραπεία θα ξεκινήσε ο Τζος Χαρτ με σκοπό να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς σε 12 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο γκαρντ των Λέικερς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας του τραυματισμού στο δεξί του γόνατ.

Ο Χαρτ φέτος μετρά 7.8 πόντους και 3.7 ριμπάουντ σε 67 ματς σε μια χρονιά που οι Λέικερς απογοήτευσαν πλήρως και δεν μπήκαν playoffs.

BREAKING: Josh Hart underwent a successful ultrasonic debridement procedure on his right knee patellar tendon this morning.

Hart is expected to make a full recovery and return to basketball activities in approximately 12 weeks. pic.twitter.com/Q5FzDmrYjO

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 28 Μαρτίου 2019