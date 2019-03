Μπακς: Ο Γιάννης έτοιμος να ξανασυναντήσει Ανρί-Εβρά! (pics)

Στις 24 Ιανουαρίου του 2020 οι Μπακς θα κοντραριστούν με τους Χόρνετς στο Παρίσι για ματς της regular season.

Τα... ελάφια με ανάρτηση τους έδειξαν πως δεν ξέχασαν την τελευταία συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Τιερί Ανρί και Πατρίς Εβρά στο All Star Game της Σάρλοτ. Έτσι ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους δύο Γάλλους που έγραψαν την δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο για το Παρίσι.

Μάλιστα στη φωτογραφία φαίνεται και ο Ιβοριανός πρώην φορ της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος ήταν μαζί με Εβρά και Ανρί, όταν είχαν συναντήσει τον Greek Freak.

Δείτε την ανάρτηση του Μιλγουόκι!

See you again soon @ThierryHenry and @Evra!!

#NBAParis | #FearTheDeer pic.twitter.com/y5nwcIBMCU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 Μαρτίου 2019