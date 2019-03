Πλούσιο θέαμα έχει ο αγώνας των Θάντερ με τους Πέισερς, με την μία ωραία φάση να διαδέχεται την άλλη. Όπως αυτή στο βίντεο που ακολουθεί όπου αρχικά ο Νοέλ σταματάει εντυπωσιακά τον ΜακΝτέρμοτ την στιγμή που αυτός πήγαινε να καρφώσει και στην συνέχεια ο Πολ Τζορτζ κάρφωσε στο καλάθι της ομάδας της Ιντιάνα.

Big time defensive play by @NerlensNoel3 // @Yg_Trece punishes the rim on the other end. pic.twitter.com/CJHrFnQAjx

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 28, 2019