Εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά το 2005 ο ΛεΜπρόν!

Όταν το καλοκαίρι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήγαινε στους Λέικερς, όλοι πίστευαν πως είχε έρθει η ώρα η ομάδα του Λος Άντζελες να επιστρέψει στα playoffs με οδηγό τον «βασιλιά».

Τελικά αυτό δεν έγινε και μετά την ήττα από τους Νετς, τέλειωσαν και οι όποιες μαθηματικές ελπίδες υπήρχαν για τους Λέικερς.

Αυτό σημαίνει πως ο ΛεΜπρόν δεν θα βρεθεί στα playoffs του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2005. Με λίγα λόγια, η τελευταία φορά που έγιναν playoffs χωρίς τον «βασιλιά» ήταν 14 χρόνια πριν!

LeBron misses the playoffs for the first time since 2005 pic.twitter.com/6F24Lcxwh4

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Μαρτίου 2019