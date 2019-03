ΛεΜπρόν: Επιστρέφει με Νετς (pic)

Ο «Βασιλιάς» ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που έφερε την απουσία του κόντρα στους Μπακς.

Ωστόσο, ακολούθησε μέρος της προπόνησης των Λέικερς, ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα του Μπρούκλιν (23/03, 04:30).

Ο Λουκ Ουόλτον δήλωσε τις προάλλες πως η ομάδα του παίζει καλύτερα με τον ΛεΜπρόν στο παρκέ και τώρα εξέφρασε τις ελπίδες του πως θα τον έχει στη διάθεσή του κόντρα στους Νετς.

LeBron James was a half participant in practice today but Luke Walton said he expects him to play Friday vs. Nets.

— Bill Oram (@billoram) 21 Μαρτίου 2019