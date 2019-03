Μίροτιτς: Κάταγμα στον αντίχειρα και 2-4 εβδομάδες εκτός!

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι Μπακς απέκτησαν τον Νίκολα Μίροτιτς μέσω trade από τους Πέλικανς, πλαισιώνοντας τον Μπρουκ Λόπεζ και δημιουργώντας το καλύτερο δίδυμο ψηλών τριποντέρ στο ΝΒΑ.

Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι υποχρεωμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα δίχως τον 28χρονο φόργουορντ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στον αριστερό αντίχειρα.

Φέτος ο Μίροτιτς μετράει 15.2 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 46 αγώνες.

Bucks forward Nikola Mirotic has suffered a slight fracture of his left thumb and will miss at least two-to-four weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 20 Μαρτίου 2019