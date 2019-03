Πέιτον: Έγραψε ιστορία με 5 σερί triple double! (pic & vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Έλφριντ Πέιτον.

Ο γκαρντ των Πέλικανς είχε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ κόντρα στους Μάβερικς και έτσι έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 5 σερί triple double.

Επιπλέον με τα 6 triple double φέτος, ισοφάρισε τον Κρις Πολ που είχε τα περισσότερα για τη Νέα Ορλεάνη μέσα σε μια σεζόν.

Elfrid Payton (17 PTS, 10 REB, 11 AST) becomes the 5th player in @NBAHistory to record a triple-double in 5 straight games! #TripleDoubleAlert pic.twitter.com/OcO4lOlkkN

Elfrid Payton has tied Chris Paul (2008-09) for the most triple-doubles in a season with 6. #DoItBig

— Pelicans PR (@PelicansPR) 19 Μαρτίου 2019