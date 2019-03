Ακόμα μια πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στη G-League, αλλά η ομάδα του δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα.

Oι Legends έχασαν με 125-119, με τον Έλληνα φόργουορντ είχε 17 πόντους με 3/4 τρίποντα.

Αυτή ήταν και η καλύτερη του εμφάνιση πίσω από τη γραμμή του τριπόντου φέτος.

KSTAS was money from the arc, shooting 75%.

17 PTS | 4 REB | 1 AST | 2 STL | 3 BLK@Kostas_ante13 pic.twitter.com/cbI34EJHhS

— Texas Legends (@TexasLegends) 16 Μαρτίου 2019