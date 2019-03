Ντόντσιτς: Έγραψε αρνητική ιστορία με 11% βολές! (pic)

Σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει το ματς με τους Σπερς ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο rookie των Μάβερικς μέτρησε 1/9 βολές (11.1%) κόντρα στο Σαν Αντόνιο, ένα ποσοστό που είναι το χειρότερο στην ιστορία του Ντάλας για παίκτες με 9+ προσπάθειες.

Σίγουρα δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο μεγάλη αστοχία ο Σλοβένος από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας.

Luka Doncic was 1-9 from the free throw line in Tuesday's loss. His 11.1 FT% is the worst in a game with 9+ FTA in Dallas team history.

— StatMuse (@statmuse) 13 Μαρτίου 2019