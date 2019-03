Ίνγκραμ: Νοκ άουτ ως το τέλος της σεζόν! (pic)

Οι Καλιφορνέζοι θα κλείσουν τη χρονιά χωρίς τον Μπράντον Ίνγκραμ αφού σύμφωνα με τον Shams Charania, ο άσος των Λέικερς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο μπράτσο και συγκεκριμένα από βαθιά φλεβική θρόμβωση.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ρεκόρ 30-35 και φιγουράρουν στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση με επτά νίκες λιγότερες από τους όγδοους Σπερς (37-29) ενώ ο Ίνγκραμ μετράει 18.3 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 52 αγώνες.

Lakers‘ Brandon Ingram will miss the remainder of the season with his arm injury.

