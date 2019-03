«Τρελή» τάπα του Τέιτουμ σε Ντουράντ (vid)

Απίστευτη φάση στον αγώνα των Ουόριορς με τους Σέλτικς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ρίχνει την τάπα όχι απλά της βραδιάς, αλλά της εβδομάδας και όχι μόνο. Θύμα του γκαρντ των «πράσινων» ήταν ο Κέβιν Ντουράντ με τον φόργουορντ των «πολεμιστών» να πηγαίνει να καρφώσει και τον Τέιτουμ όχι απλά να τον κόβει, αλλά να του κολλάει την μπάλα στο ταμπλό και στην συνέχεια να την παίρνει, σε μια πραγματικά «άρρωστη» τάπα.

GREAT PLAY BY TATUM! Snatches KD's shot clean off the glass!

(via @celtics)pic.twitter.com/RThXJ50VES

