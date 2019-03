Βασική υποψηφιότητα για το κάρφωμα της εβδομάδας έβαλε με το σημερινό ο Καρλ Άντονι Τάουνς. Ο σέντερ των Τίμπεργουλβς με ένα εκπληκτικό ντράιβ κάρφωσε στο καλάθι των Θάντερ με τον κόσμο να τον αποθεώνει και όπως θα δείτε είχε απόλυτο δίκιο.

BUSINESS DECISIONS BEING MADE @KarlTowns @DriveToyota Dunk of the Week pic.twitter.com/brdziS675u

— Timberwolves (@Timberwolves) March 6, 2019