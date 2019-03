Παίκτες της εβδομάδας οι Σίμονς και Μίτσελ! (pic)

Φοβερές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Μπεν Σίμονς και Ντόνοβαν Μίτσελ τις τελευταίες μέρες και έτσι αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας.

Ο παίκτης των Σίξερς είχε 16.7 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 8 ασίστ οδηγώντας την ομάδα του σε 2 νίκες σε 3 ματς.

Από την άλλη ο ηγέτης των Τζαζ είχε 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Μορμόνους να έχουν 3-0 ρεκόρ

The #NBA Players of the Week for Week 20's action!

East: @BenSimmons25 of the @sixers

West: @spidadmitchell of the @utahjazz pic.twitter.com/i2b7q2CFvm

— NBA (@NBA) 4 Μαρτίου 2019