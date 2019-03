Ρέτζι Μίλερ για αποβολή Γιανγκ: «Θα ήμουν άφραγκος και εκτός για δύο χρόνια» (pic)

Ο Τρε Γιανγκ πήρε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από το ματς με τους Μπουλς επειδή κοίταξε τον αντίπαλο του και αυτό δεν άρεσε στον... κόσμο του ΝΒΑ. Ο Ρέτζι Μίλερ πήρε θέση για το περιστατικό και ζητάει χα αφήσουν τους παίκτες να παίξουν, ενώ παραδέχεται ότι αν είχε συμβεί αυτό σε αυτόν, θα το πλήρωνε πολύ ακριβά.

«Τι έγινε στο αγαπημένο μου ΝΒΑ;Έχει γίνει τόσο σοφτ και ευαίσθητο τώρα, για κανέναν λόγο ο Γιανγκ δεν έπρεπε να πάρει τεχνική ποινή γι' αυτό. Θα ήμουν άφραγκος και εκτός από την λίγκα για 2 χρόνια. Αφήστε τους παίκτες να παίξουν».

What’s happened to my beloved NBA game? So damn SOFT and SENSITIVE now, nooooo way Trae Young should be given a technical for this.. I would have been broke and out of the league in 2 years ... #LetBallersBall pic.twitter.com/0eKlxOCx8V

— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 3 Μαρτίου 2019