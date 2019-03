Δεν σταματά να γράφει triple double ο Μπεν Σίμονς.

Ο Αυστραλός είχε 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ απέναντι στους Ουόριορς, πετυχαίνοντας το 10ο φετινό triple double.

Παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στους Σίξερς.

.@BenSimmons25 (25 PTS, 15 REB, 11 AST) records his 10th triple-double of the season for the @sixers at home. #HereTheyCome pic.twitter.com/tQJF44DFpj

— NBA (@NBA) 3 Μαρτίου 2019