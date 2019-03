Είδε Γιάννη-ΛεΜπρόν ο Τζόκοβιτς! (pics)

Την μάχη του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς παρακολούθησε από κοντά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο σπουδαίος τενίστας βρέθηκε στο Staples Center και είδε τους Μπακς να κερδίζουν τους Λέικερς.

Μάλιστα δεν έχασε ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Νικολα Μίροτις.

Δείτε τις φωτογραφίες με τον «Νόλε»

With your hard work, determination and inner power you are a truly example of the best sportsman ever! An honor to meet incredible athlete and such a wonderful person. Thank you Novak for everything you do beyond sport. What a joy to have you on tonight’s game pic.twitter.com/MK1TR0N8Ca

— Nikola Mirotic (@threekola) 2 Μαρτίου 2019