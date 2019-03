Ποιότητα και εμπειρία αναμένεται να προσθέσουμν στη ρακέτα οι Μπακς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Πάου Γκασόλ συμφώνησε σε buyout με τους Σπερς και σχεδιάζει να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φέτος ο Ισπανός έχει 4.2 πόντους και 4.7 ριμποάουντ ανά 12 λεπτά.

Με το σύνολο του Πόποβιτς έχει παίξει σε 27 ματς.

Pau Gasol is planning to sign with the Milwaukee Bucks, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Μαρτίου 2019