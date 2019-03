Σίμονς: Στην ίδια λίστα με Ρόμπερτσον και Τζόνσον με το νέο triple double (pic & vid)

Οι Σίξερς πέτυχαν μια ιστορική νίκη κόντρα στους Θάντερ και ο Μπεν Σίμονς συνέβαλε σε αυτή με ακόμα ένα triple double, με 11 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Ο νεαρός παίκτης της Φιλαδέλφια κατάφερε κάτι τέτοιο για 20η φορά στην καριέρα του και αυτό έγινε πριν συμπληρώσει τα 23 του χρόνια. Αυτό είναι κάτι που το έχουν πετύχει μόλις δύο παίκτες στην ιστορία και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Όσκαρ Ρόμπερτσον (38) και ο Μάτζικ Τζόνσον (31).

. @BenSimmons25 records his ninth triple-double of the season with 11 points, 13 rebounds and 11 assists vs OKC. #HereTheyCome pic.twitter.com/X7M4iEIeRW

Ben Simmons recorded his 21st career triple-double in the @sixers win. Only two other players in @NBAHistory had 20 or more triple-doubles before their 23rd birthday:

Oscar Robertson (38)

Magic Johnson (31) pic.twitter.com/c8n2eTWghD

— NBA.com/Stats (@nbastats) 1 Μαρτίου 2019