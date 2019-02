Απίστευτος Ρόμπινσον: Έκανε 4 μπλοκ μέσα σε 40 δευτερόλεπτα! (vid)

Απίστευτα πράγματα από τον Μίτσελ Ρόμπινσον κόντρα στους Μάτζικ. Ο παίκτης των Νικς... σκέπασε τους αντιπάλους του, αφού κατάφερε να κάνει 4 μπλοκ σε 40 δευτερόλεπτα.

Για άλλη μια φορά έδειξε εξαιρετικά στοιχεία σε ματς της ομάδας της Νεάς Υόρκης και αποτελεί ένα από τα λίγα θετικά για τον σύλλογο από το Μεγάλο Μήλο τη σεζόν που διανύουμε.

Δείτε τον να ταπώνει δίχως αύριο

Mitchell Robinson had 4 blocks in a span of 40 seconds tonight... #NewYorkForever pic.twitter.com/984fA5THIM

— NBA TV (@NBATV) 27 Φεβρουαρίου 2019