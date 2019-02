Η αλήθεια είναι πως η αναμέτρηση των Νικς με τους Μάτζικ δεν έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα άλλα δύο σημερινά ματς, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως της λείπει το θέαμα. Κάθε άλλο μάλιστα όπως θα δείτε και από την εντυπωσιακή τάπα που έριξε ο Ντένις Σμιθ στον Τζόναθαν Ισάακ την στιγμή που ο αντίπαλός του προσπαθούσε να καρφώσει.

When dunking is YOUR thing pic.twitter.com/egosWdEk7J

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 27, 2019