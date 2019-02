Κλείστηκαν σε ασανσέρ παίκτες των Μπλέιζερς (vids)

Κάποιοι αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ, όπως ο Ενές Καντέρ και ο Μέιερς Λέοναρντ, που κατέγραφαν τις στιγμές με το κινητό τους και προσπαθούσαν να κάνουν λίγη πλάκα.

Κάποιοι άλλοι, πάλι, όπως ο Ρόντνεϊ Χουντ, έδειχναν να έχουν φρικάρει και δεν έβλεπαν την ώρα να τελειώσει η περιπέτειά τους.

Ο... τίμιος Ντέιμιαν Λίλαρντ, αφού προσπάθησε για λίγο με τα κουμπιά, βαρέθηκε και κάθισε στο πάτωμα του ασασνέρ, μέχρι να βγουν.

Stuck in the elevator with the squad @trailblazers pic.twitter.com/2Yu5zrdFfH

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 26 Φεβρουαρίου 2019