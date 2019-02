Μεγάλη στιγμή για τον Κέμπα Ουόκερ στο ματς με τους Ουόριορς.

Ο ηγέτης των Χόρνετς έφτασε τα 3.952 εύστοχα σουτ στην καριέρα του και είναι πλέον ο κορυφαίος στην ιστορία των σφηκών σε αυτή την κατηγορία.

Δεύτερο άφησε τον Ντελ Κάρι!

.@KEMBAWALKER IS NOW THE FRANCHISE'S ALL-TIME LEADER IN CAREER MADE FIELD GOALS (3,952)!!! #Hornets30 pic.twitter.com/2rKPdIthlx

— Charlotte Hornets (@hornets) 26 Φεβρουαρίου 2019