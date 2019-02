Ασταμάτητος ήταν ο Ράσελ απέναντι στους Χόρνετς.

Ο παίκτης των Νετς είχε 40 πόντους και 7 ασίστ, βάζοντας και ένα καθοριστικό τρίποντο, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος..

Μάλιστα έβαλε τους 12 τελευταίους πόντους της ομάδας του, χαρίζοντας την νίκη στο Μπρούκλιν.

Απολαύστε τον

@Dloading erupts for 40 PTS (6 3PM), 7 AST as the @BrooklynNets win on his #NBABDAY! #WeGoHard pic.twitter.com/bDrAoQ6Zd5

— NBA (@NBA) 24 Φεβρουαρίου 2019