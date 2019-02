Season high με 17 ασίστ (είχε και 23 πόντους) έκανε ο Κρις Πολ απέναντι στους Ουόριορς.

Ο γκαρντ του Χιούστον με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τις 9000 φτάνοντας σε ένα σημαντικό milestone.

O CP3 βρίσκεται στην 8η θέση και κυνηγά τον Αϊζάια Τόμας που έχει 9061. Δεν θα αργήσει να τον ρίξει 9ο.

@CP3 walks off with the W and 9,000+ career assists! #PhantomCam #Rockets pic.twitter.com/FeLC26vtxm

— NBA (@NBA) 24 Φεβρουαρίου 2019