Πρώτο καλάθι ο Γαρμπής, πολύ καλός ο Μήτρου-Λονγκ (pic & vid)

Πολύ καλό ματς για άλλη μια φορά από τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο παίκτης των Salt Lake City Stars είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, βοηθώντας την ομάδα του να πάει στο 20-19 μετά τη νίκη με 112-107.

Από την πλευρά του ο Κανέλλος Γαρμπής πέτυχε το πρώτο του καλάθι στη G-League στο ματς των Wisconson Herd με τους Caliente Clippers. O συνήθης ύποπτος Γουντ είχε 25 πόντους.

First bucket!!

Kanellos Garbis drives through the lane for the layup!@nbagleague #HerdUp #MoreDeertoFear pic.twitter.com/PS5TvFads0

— Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) 23 Φεβρουαρίου 2019